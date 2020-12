TikToki sensatsioon Charli D'Amelio ja tema pere saavad oma tõsielusarja 

New York Post märgib, et hiljuti esimese raamatu välja andnud Charli kaotas novembris ligi miljon fänni video tõttu, kus tema ja ta vanem õde perekonna isikliku koka Aaron May töövaeva ära põlgasid - tippkoka tehtud paella sisaldas tigusid, mispeale rooga proovinud Dixie tormas õue oksendama, Charli aga nõudis kananagitsaid. Lisaks võis Charlit kuulda virisemas, et ta pole piisavalt kiiresti sada miljonit jälgijat kokku saanud.