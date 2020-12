Inimesed Briti tantsusaade sai kõigi aegade vanima võitja! Toimetas Triin Tael , täna 10:00 Jaga: M

Foto: @bbcstrictly/Instagram

Briti staaride tantsusaate "Strictly Come Dancing" tänavuseks võitjaks krooniti koomik Bill Bailey ja Oti Mabuse. Viimane on esimene profitantsija, kes on menuka televõistluse kaks aastat järjest kinni pannud - ent 55aastane Bailey on Briti saate ajaloo vanim võitja.