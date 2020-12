„PUUDUTA MIND“ | Jõulud tekitavad paljudes inimestes stressi ja isegi depressiooni, kuidas sellega toime tulla? 

Samuti võid küsida, kellele need mõtted kuuluvad, mis sulle pingeid ja muremõtteid loovad? Ja märka, kas need hakkavad seejärel hajuma. Kui jah, siis oled olnud teadlik pingetest, mis sind ümbritsevad. Helged ja positiivsed mõtted loovad ka parema meeleolu ja enesetunde. Tee taotlus luua ühendus oma südamekeskusega ja iseendaga. Küsi, millised mõtted aitavad sul tunda rõõmu? See suunab sind hoobilt teistsugustele mõtetele.

Kuidas toime tulla pettumuse või kurbusega, kui keegi teatab, et jätab jõuludeks sinu poole tulemata, kuna on saanud positiivse koroonatesti tulemuse või olnud lähikontaktis nakatunud inimesega? Kuidas sellistel hetkedel endas siiski rõõm üles leida?

Elus võib tulla ette olukordi, kus seisame silmitsi elu väljakutsetega ja asjad ei lähe sugugi täpselt nii, nagu oleme planeerinud. Kurbus on tunne, mis seotud mõttevormidega, mis sellist tunnet esile kutsuvad. Kui meil on suured ootused, siis need põhjustavad tavaliselt ka suurt pettumuse tunnet. Siin saab palju ise ära teha, et mõista et selline olukord ei kesta pikalt ja muuta oma mõtteid ning suhtumist olemasolevasse.

Üksiolekut jõulude ajal võib elus ikka ette tulla. See ei pea olema seotud alati praegusest olukorrast tingitud asjaoludega. Kindlasti on keegi meist kordki elus jõulude ajal üksi olnud. Siin aitab mõistmine, et ka üksi võib vahel täitsa tore olla. Kõik sõltub sellest, kuidas seda enda jaoks lahti mõtestada. Üksi olemiseski võib olla väärtuslikke hetki, kui leida üles selles hetkes need tegevused ja olemise viisid, mis rahulolu ja rõõmu pakuvad.

Praegusel ajastul ei ole me ju täielikult isoleeritud. Võimaik on suhtlus telefoni, videosildade jms abil. Kui tunneme igatsust kellegi järele, on võimalus ise helistada või ühendust võtta ning suhelda sulle oluliste inimestega kasvõi otsepildis interneti vahendusel. Nii saab luua sel korral natuke teistsuguse jõuluaja.

Kui tunned, et ka sellest ei piisa, siis on võimalus võtta abiks jällegi mõned hingamisharjutused, et leevendada kurbust ja käivitada rõõmu iseendas.