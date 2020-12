JÄRGMINE LANGENU! Victor Crone ja Stig Rästa jõulutuur jääb ära 

"Kurbusega pean teatama, et tuur, mis pidi täna algama on tühistatud. Ootasin väga, mil saan taas otsekontserdil esineda.

Stig selgitas, et kirikutes, kus nende kontserdid toimuvad, on palju ruumi ja õhk liigub. Mõned kirikud mahutavad lausa 1500 inimest ja kui valitsus lubab pidada kontserte 400 külastajaga, siis ei pea tema sõnul 2 + 2 reegli pärast muretsema. "Me saame isegi hoida 2 + 4 vahe," kinnitas Stig. "Seni, kuni ei öelda, et teha ei tohi, siis teeme," lisas muusik.