Entel-Tenteli 50. sünnipäeva puhul ilmus uus plaat! Kadri Hunt: neid laule teavad ja armastavad kõik 

Eesti Raadio Laste Laulustuudio lapsed panevad värskel plaadil elama aegumatud lemmikud nagu “Kati karu”, Jorupill jonn”, “Sulle emake” ja muidugi nimilugu “Entel-Tentel”. Laulustuudio kunstiline juht Kadri Hunt usub, et kunagised lemmiklood kõnetavad ka täna paljusid: “Entel-Tenteli telesaade oli esimese omataolisena märgilise tähtsusega. Neid laule teavad ja armastavad kõik, nii lapsed kui täiskasvanud. Ja oli ka põhjust – lauludel olid meeldejäävad meloodiad ja toredad sõnad, enamuse autoriteks olid tolleaja tuntud heliloojad ja lasteluuletajad. Arvan, et ka praeguse põlvkonna emade hulgas leidub palju neid, kes oma lapsi "Karumõmmi unelauluga" magama suigutavad.”



Legendaarsed lastelaulud on saanud värsked keelpilliseaded Jaak Jürissonilt ning kuni neljahäälsed kooriseaded Jaak Jürissonilt ning Kadri Hundilt. Laulude salvestamisel osales rohkem kui sada last Eesti Raadio Laste Laulustuudiost, kelle prooviaeg möödus nagu paljudel teistelgi sel aastal kaugvormis. Kadri Hundi sõnul on uus plaat omal moel julgustuseks ka teistele kooridele, et hea tahtmise korral on võimalik muusikatööd teha ka tavapärasest teistsugustes tingimustes.