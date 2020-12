Katie Holmes avaldas Instagramis uuele kallimale armastust 

Tom Cruise'i eksnaist on septembrist saadik tabatud koos endast üheksa aastat noorema restoranipidaja Emilio Vitolo juunioriga. Paarikest on korduvalt New Yorgis õrnutsemas nähtud, nüüd aga kinnitas Katie suhet Instagramis. Näitlejanna avaldas Vitolo sünnipäevaõnnitluse tema 42. hällipäeva puhul. "Kõige vapustavam, heasüdamlikum, ilusam inimene! Su nägu paneb mind iga kord naeratama. Palju õnne!!! Ma armastan sind!!" kuulutas Vitolo.