MAAILMA EDUKAIM: üheksa-aastane juutuuber teenis aastaga 30 miljonit dollarit 

The Guardiani teatel teenis üheksa-aastane Ryan tänavu oma Youtube'i kanaliga Ryan's World 29,5 miljonit dollarit.

Kuid see pole veel kaugeltki kõik: Ryani nime kandvad mänguasjad ja rõivad on talle ja ta perele toonud väidetavalt veel 200 miljonit dollarit. Poisil on sõlmitud ka leping isiklikuks telesarjaks Nickelodeoni kanalil, mis kindlasti toob talle sisse miljoneid.