Rootsi kuninganna vend põdes Alzheimeri tõbe nagu nende emagi 

"Alzheimer on hirmus haigus," tõdes kuninganna (76) Rootsi TV4 intervjuus. "See on piinav. Kaotad järk-järgult oma teadvuse. Sa ei leia õiget vastust ega õigeid sõnu. Ärritud. Nii et sellega oli väga raske toime tulla," vahendab People.com.