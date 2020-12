Teist last ootav Sandra Vabarna: kui sa tunned, et ei jaksa või ei oska, siis küsi abi! 

Paraku kuulis naine enda sõnul palju just negatiivseid lugusid ja raseduse lõpus, kui kõht juba väga suur oli, küsiti tihti, et kas naine on ikka kindel, et ta kaksikuid ei oota. "Loomulikult sellised kommentaarid ja lood mõjutavad. Eriti, kui ootad oma esimest last. Praegu ma ei pane selliseid jutte tähelegi."

Sandra jagab omast kogemusest mõned mõtted, mille hulka kuulub ka see, et lapse sünniga ei jää elu seisma, sest mõtlemine, käitumine, suhtumine ja planeerimine on igaühe enda teha. "Väga oluline on impulss, kust meie mõtted või teod alguse saavad. Kas me alustame mõttest, et algab uus põnev elu koos lapsega ja ootame huviga, mis juhtuma hakkab või muretseme juba ette, et kõik saab nii raske olema... Kui me juba alustame muretsedes ja hirmu tundes, siis ongi raske!" kirjutab ta.

Sandra julgustab kõiki ka abi küsima, kui lihtsalt tunned, et ei jaksa või ei oska. "See ei ole nõrkuse või saamatuse märk! Lihtsalt sa ei saagi olla kõiges kõige parem ja targem. Aga sa võid väga palju abi saada nendelt, kes on kogenumad või mingis valdkonnas lihtsalt teadlikumad."

Lisaks annab ta rasedatele ka kaks nippi: ujumine ja teip. "Kui muud trenni enam ei jaksa teha, siis käi ujumas! Mina käin hetkel 4-5x nädalas ujumas ja see annab nii palju enerigat ja jõudu! Ma lasin oma kõhu ära teipida ja see mõjus nagu imeravim!"