Anne Veski esinemistühjast jõulukuust: „Eks see natuke nukker aeg ole, kuid elame selle ka üle.“ 

Koroonakoledik, mis on iseäranis tugeva hoobi andnud turismile ja meelelahutusele, on artistid sundpuhkusele lähetanud. „Minu elus pole kogu mu artistikarjääri jooksul sellist asja olnud, et detsembrikuus pole ühtegi esinemist,“ tõdeb Anne. „Loodame, et rohkem ei tule ka.“ Pole esinemisi, pole teenistust. See aga ei tähenda, et Anne oleks päevapealt vaesunud ning peaks mõne teise ameti selgeks õppima. „Olen nii kaua laulnud, et oma pensionisambad olen ma kõik üles ehitanud,“ sõnab ta. „Teades, et artisti elu võib olla kõikuv, olen ma oma tulevikku kindlustanud.“