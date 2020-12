Inimesed IGOR VOLKE: „Estonia huku taustal on toimunud teine kuritegu – inimrööv.“ Sirje Presnal , täna 22:30 Jaga: M

Parvlaev Estonia Foto: Ly Menov / ETA / Õhtulehe arhiiv

„Aeg ei paranda kõiki haavu,“ tõdeb parvlaeval Estonia kadunuks jäänud laevaarsti tütar Helen Bogdanov. „Minu lapsed teevad praegu seda traumat läbi – kolmas põlvkond! Ma ei oska neid lohutada, kui nad tunnevad muret, miks ma mere ääres nutma hakkan.“ Helen on raudkindlal seisukohal, et Estonia hukkumise asjaolude uurimist tuleb jätkata ning seda tuleb teha moel, mis on läbipaistev, üheselt mõistetav ja võimalikult avalik. Senine hämamise ja varjamise taktika on teinud lähedastele rohkem haiget, kui seda oleks teinud tõe teadasaamine.