Inimesed Ave Alavainu: „Kõige ahistatum inimliik on praegu suitsetajad.“ Aigi Viira , täna 20:05 Jaga: M

GALERII

„HIV-positiivsetele jagatakse tasuta süstlaid, paluks mulle tasuta suitsu anda. Ma olen ju samuti sõltlane, ravimatu sõltlane!“ Ave Alavainu Foto: Stanislav Moškov

„Seda, et suitsetajaid diskrimineeritakse, olen ma tundnud küll,” ütleb kirglikust suitsetajast poetess Ave Alavainu, kelle meelest tehakse Eesti vabariigis suitsetajaile liiga. Keeldusid ja käskusid, mis puudutavad sigaretisõltlasi, on tohutu nimekiri. „See on diskrimineerimine, siin pole midagi vaielda,“ ütleb Alavainu kindlameelselt. „Minu meelest kõige ahistatum inimliik on praegu suitsetajad. HIV-positiivsetele jagatakse tasuta süstlaid, paluks mulle tasuta suitsu anda. Ma olen ju samuti sõltlane, ravimatu sõltlane!“