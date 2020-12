Inimesed Armastus tööpostil! Tom Cruise käib kaasnäitlejaga kohtamas: nad tunduvad väga õnnelikud Ohtuleht.ee , täna 20:21 Jaga: M

Hayley Atwell ja Tom Cruise võtetel Foto: Reuters/Scanpix

Ajaleht The Sun teatab, et näitleja Tom Cruise (58) on taas armuelus õnne leidmas ja käib kohtamas oma kaasnäitleja Hayley Atwelliga (38). Neid nähti hiljuti käsikäes esilinastusel Londonis ning väidetavalt plaanivad nad peagi oma suhte ka avalikuks teha.