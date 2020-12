Valdo Pandi preemia pälvinud Johannes Tralla: ma olen sõnatu, käed hakkasid natuke värisema 

Tralla pälvis preemia ühiskonnale olulise päevakajalise ja meelelahutusliku sisu eest Eesti Rahvusringhäälingu kanalites. Žürii tõstis laureaadi töös esile kõrget ajakirjanduslikku taset ja isikupärast esitust. "Ma ei suuda seda siiamaani uskuda. Minu jaoks on see preemia seotud ajakirjanduskorüfeedega, kes on teinud siin majas pika elutöö, kellele mina olen alati alt üles vaadanud ja kes on on tõesti kuhugi välja jõudnud. Ma pean ennast ikka üsna oma professionaalse tee alguses olevaks," tunnistab mees.

"Ringvaate" otse-eetris andis Tralla ka oma käejäljendi, millest tehakse betoonist käejälg. See leiab koha ERR-i kuulsuste galeriis. Tralla ütleb, et pole varem otse-eetris kätt kipsi valanud ja see on üks ägedamaid töiseid tegemisi. Meeldejäävat on muidugi veel olnud - näiteks Euroopa rändekriisi kajastus, mille raames Tralla on käinud põgenikelaagris ning otseintervjuud saates "Esimene stuudio".

Lisaks muidugi reisisaade "Johannese lähetamine", mille raames Brüsseli korrespondent uuris mootorratta seljas ringi rännates, mida tavalised eurooplased siis ELi asjadest arvavad ning kuidas selle vajalikkust tajuvad. "See on olnud kõige mõnusam teleprojekt, mida teha. Mul oli Brüsselis ka mootorratas, aga mind ei näinud sellega sõitmas. Pressikonverentsile oleks olnud imelik sellega saabuda ja mul polnud ka aega," tõdeb mees.

Kes on aga Johannese jaoks suurim kriitik, kelle tagasiside talle ka korda läheb? "Kolleegid, ükskõik, kas siin või mõnes teises ajakirjandusmajas, kes tegelevad ka ajakirjandusega. Ma ei pea silmas parteilisi portaale. Kui on õnnestumine või ebaõnnestumine ning kolleegid seda märkavad ja jagavad - see on see, mis läheb korda."

Johannes Tralla juhib Eesti Televisiooni saateid "Aktuaalne kaamera", "Esimene stuudio" ja omanimelist saatesarja "Johannese lähetamine". Johannes Tralla on olnud aastaid rahvusringhäälingu korrespondent Brüsselis ning teinud kaastööd erinevatele ERR-i kanalitele.