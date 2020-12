Urmas Eero Liiv teeb Marju Länikust filmi: kõik aarded kaevame unustuse haudadest üles 

Žüriisse kuulunud ETV peatoimetaja Marje Tõemäe lisas, et projekt on näidanud olulisust Eesti kultuuripärandi loomisel ja hoidmisel. "Filmid on väga hästi vastu võetud nii kinodes kui ka tele-ekraanil, mis tähendab, et filmide mõju on märkimisväärne. Oluline panus siin on nii portreteeritavatel kui ka filmide autoritel, kes kõnetavad nii tänases päevas kui aitavad hoida meie kultuurilugu pikemas ajaperspektiivis."