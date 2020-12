Inimesed Mihhail Kõlvart: „Konkurendid näevad praegu ajaloolist hetke, et teha linnavalitsus ilma Keskerakonnata.“ Marvel Riik, Dannar Leitmaa , täna 16:57 Jaga: M

NAERATAJA MASKIS? Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on praegune maskinõue loonud oivalised tingimused naermiseks, sest keegi ei näe seda! „Viimasel ajal, kui mul on võimalus suurema publiku ees esineda, alustan sellest, et „Head sõbrad, tegelikult ma naeratan!“.“ Foto: Robin Roots

„Loomulikult meie poliitilised konkurendid teevad kõik selleks, et Keskerakond ei võidaks valimisi. See on normaalne ja siin on ka tekkinud mingi ajalooline ootus. Nii nagu see oli riigi tasandil,“ räägib Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart lähenevatest kohalikest valimistest. Õhtulehele antud intervjuus katab ta senist macho-kuvandit ka naljamehevõõbaga.