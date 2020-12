Mati Narusk 80: „Veel praegugi küsib maapoes mõni külamees, et millal „Viljaveski“ saade uuesti tuleb.“  

„Praegugi kui maapoodi lähen, küsib mõni külamees ikka, et millal „Viljaveski“ uuesti tuleb. Kõige pullim on aga see, et meid kutsuti Märdiga mõni aasta tagasi Raplamaale Purkusse, kus Maalehe kujundajal Heiki Maibergil on huumorimuuseum. Ta teeb seal huumoriõhtuid ja kutsus meid ka, et meil oli ju „Viljaveski“ huumor. Ma ütlesin, et ega see päris huumorisaade ikka ei olnud, me püüdsime ikka Eesti riiki parandada ja nagu kanaarilinnud kaevanduses häält teha. Tema ütles, et aga teil oli ju nalja kui palju – loomad muudkui rääkisid ja see ju oligi huumor!“ Matil tuli sellega nõustuda – Toivo Tootseni loomalugude ja hiljem Maile Hiieti mängitud Tele-Vissi kaudu sai nii mõnigi kitsaskoht naljakastmes serveeritud.

Nii võttis ta kodust kassettide peal kümmekond saadet kaasa ja läks huumoriõhtule. Kuulama-vaatama tuli kokku neli-viiskümmend kunagist „Viljaveski“ vaatajat. Juttu jätkus kauemaks.

„Ja kus nad hakkasid siis pärima kõiki asju! Me ise ei mäletanudki enam kõike,“ ütleb Mati naerdes. Päriti muuhulgas ühe saate kohta, mis siiani kahtlusi tekitab, justkui oleks see üles võetud Balti jaamas.

„Sellest saatest on möödas jube 40 aastat! Aga oli tõesti niisugune lugu, et meil bensiini polnud ja kuhugi maale sõita ei saanud. Mõtlesime siis, et teeme saate linnas. Olime kutsunud maalt esinejaid ja nemad siis rääkisid seal kuuse ja põõsaste ees, kuidas neil kodus lehmad ja sead ilusasti kasvavad,“ räägib Mati ja märgib, et ilmselt kaamera nurgast vilksatas mingi tuttav detail, mis jäi tähelepanelikule televaatajale silma.

„Kõige naljakam oli tookord see, et hakkas paduvihma sadama ja kõik esinejad olid märjad nagu kaltsud. Mina saatejuhina veel ütlesin, et no vaadake, tõeline maaelu –katsu sa seda põldu harida, kui vihma tuleb kogu aeg peale!“

Kui Mati tähistas 60 aasta juubelit, ilmus temast lehelugu, kus märgiti, et „Viljaveski“ oli tema elutöö. Päris nõus Mati selle väitega ei ole.

„Omal ajal oli see muidugi õige, aga tegelikult on see ju ainult kümme aastat minu elust. Ma olin veel suht noor inimene, kui see saade ära lõppes ja minu jaoks siis alles kõik algas.