Nublu: ma ei tahtnud räppariks saada, tegin esimesed lood naljaga 

"Olen mõnel korral andnud intervjuusid, kuid üldiselt mulle need ei meeldi. Hoian avalikkusest eemale, kui mul midagi öelda pole," sõnab räppar. Soome väljaandele oli ta nõus intervjuu andma seetõttu, et novembris tõusis ta Soome Spotify listis esikohale - ta andis välja loo "Universum", milles tegi kaasa ka Soome räppar Mikael Gabriel.

Töö selle loo osas algas suvel ning demoversioon valmis augusti lõpus. Räpparid hakkasid omavahel suhtlema selle aasta algul Instagrami vahendusel. Mikael Gabriel oli väga huvitatud Nubluga koostöö tegemisest, kuna soomlase ema on eestlanna. "Kui demo valmis sai, jagasime seda oma lähedastega. Nemad mängisid seda peol ja tundsin, et inimestele meeldib selle loo atmosfäär," sõnab Nublu, et tundis küll alguses, et lugu võib saada populaarseks, kuid ei tahtnud lootusi üles kergitada.

Eesti populaarseim räppar tunnistab, et ei plaaninud sellist elukutset. Nublu avaldas oma esimesed lood 20aastaselt sõpradele. "Ma tean inimesi, kes tahavad muusikat õppida, aga ma ei olnud selliseks pühendumuseks valmis," tunnistab mees. Esimesed räpipalad tegi ta naljaga ning sõbrad jagasid neid Youtube'i linke edasi. "Kui avastasin, et mu videol on tuhandeid vaatamisi, olin hämmingus. Tegelikult olin alguses isegi sõprade peale, kes linki minu teadmata levitasid, pahane. Mida populaarsemaks ma sain, seda rohkem hakkasid inimesed kontserte nõudma," meenutab ta. "Püüdsin neile selgitada, et tegu oli naljaga ja see kõik tuleks ära unustada."