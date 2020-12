Režissöör Andres Maimik: kolmekümnendate eluaastate teisel poolel loksub inimesel elu paika 

Andres räägib, et kui sul on siuke kodu, mida pidevalt putitada, oled ka ise paremini paigas, väljaspool eksistentsiaalset loksumist. "Ma pole küll eriline traditsiooniliste soorollide austaja, aga loodusega rinda pista, rassida füüsilist tööd, õppida veidikenegi oma kätega asju putitama – see teeb mind enda silmis küll veits mehemaks," lisab ta.