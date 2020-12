Gillian Anderson ja „Krooni“ looja läksid lahku 

Kuulsa paari suhete purunemisest teatas Daily Mail. "Anderson ja Morgan olid Briti meelelahutusmaailma säravamaid paare, ehkki ühe katuse all nad ei elanud," kirjutab kõmuleht.

Üks lahus elamise plusse on Gilliani arvates see, et võib näha oma kallima kodu põrandal vedelevaid pükse ja neist üle astuda. "Ma ei pea tundma, et minu ülesanne on nendega midagi ette võtta."

Näitlejanna lisas, et eraldi kodud tekitavad vabadustunde. "Miski ei ahelda meid, midagi sellist, mis võiks tekitada hirmu: "Appike, ma ei saa ära minna, sest mis majast saab? Kuidas me küll lahku läheme?" Ta kinnitas, et tunneb Peteri järele igatsust. "Ja see on imetore tunne."