KLÕPS | Õhus on armastust! „Rannamaja“-Kristo veedab aega kallima embuses  

"Armastus on armastus, amastus on tunne, tunne on miski, mis kestab rohkem kui tunde!" kirjutab Kristo postituse all ja lisab, et kallima näol on tegemist tema eluarmastusega.

Seda, et tema süda on taas võetud, tunnistas Kristo aprillis. “Jah, mul on tüdruksõber!” ütles ta toona saates "Duubel". Kristo südame on hõivanud kaunis pereõena töötav Angelika.