Lembelaulik Alen Veziko vahetas mikrofoni traktori vastu  

Asjata ei öelda, et põllumees põline rikas − esinemised on küll ära jäänud, kuid maaelu koroona ei seiska.

Aleni elukaaslane Kerli Ats (33) on noortalunik ja tegeleb lihaveiste kasvatusega. Luigeveski loomakasvatustalu karjamaadel elab sarvevaba aberdiin-anguse tõugu lihaveise kari. Sel aastal on Alen kõvasti põllumajandusse panustanud, ta on aidanud karja uuendada ja suurendada ning istub tihti vajadusel ka traktori rooli.