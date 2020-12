Märt Avandi: mu abikaasa ei näita kehva jõulukinki saades pettumust välja 

"Mul on niivõrd hea abikaasa. Ei ole juhtunud seda, et ma peaks end halvasti tundma, kui mõni selga käiv asi on liiga suur või siis ehted ei meeldi. Ta lihtsalt paneb need kõrvale ja ei räägi sellest rohkem," kirjeldas Avandi muiates.

Näitleja tõi ka välja, et talle valmistas lapsena suurt pettumust riideid sisaldav jõulupakk. "Ma ise mäletan lapsepõlvest, et jõulude või nääride juures oli kõige õudsem nähtus pehme pakk. See tähendas, et seal sees oli mingi kampsun või pluus. See oli karjuvalt ebaõiglane! Seda kingitust oled sa ju oodanud kaua ja siis on pehme pakk, mitte Tšaika või Volga mudel."