Plaadiarvustus | Kulo – kohustuslik Eesti pungi austajatele 

Kuigi kohe alguses plaadi minekus nagu palju särtsu pole, väheke uimane ehk, siis juba lugu „Uimane ja väsinud“ tõstab tuju. Ja mida edasi, seda rohkem asi hoogu kogub. Hea viis ja mõnusad sõnad on „Õllevanal“, mis võiks isegi õllemeeste hümniks olla! Ning nüüdseks „korrektsema, muteerunud“ pealkirjaga „Pipral“, millel on lahe muigama panev tekst ja esitus. Tegelikult viisid viisideks, Kulol on suur osakaal just sõnadel.

Tinglikult öeldes on plaadi teine pool parem. „Öpikk“, „Eva Braun“ jne. Kuidas kellelegi, kuid tuttav pungisõber ütles, et tema jaoks on kirss tordil just „Kulo II“.