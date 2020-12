Film VAATA FILMILINASTUST! | „PILTIDE VAATAMISE AEG“: millist elu on näinud viimased eestlased kauges Kasahstani külas Ohtuleht.ee , täna 18:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Vahur Laiapea

Õhtulehe veebis näeb eksklusiivselt laupäeval 19. detsembril kell 18.00 Vahur Laiapea dokfilmi „Piltide vaatamise aeg“. See on film mäletamisest. Kasahstani külla, mille omal ajal rajasid Eesti väljarändajad, on nüüdseks alles jäänud vaid kolm viimast eestlast, kelle silmad on näinud sündmusi, mida tänapäeval ei oska ettegi kujutada. Fotod aitavad neid meenutada.