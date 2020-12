VAATA FILMI AINULT ÕHTULEHES! | MÄLESTUSTE VALGEL: kuidas elavad viimased eestlased kauges Kasahstani külas? 

Filmi režissöör ja ühtlasi operaator Vahur Laiapea tõdeb: „Ei ole see tavaline küla. Elab selles veel inimesi, kes mäletavad inimesi, kes omakorda mäletavad inimesi, kes on näinud külatänaval piraatide laeva seilamas. Laeval olid rattad all. Laevnikeks parimais rõivais pruut-peigmees, orkester ja muidu lõbusaid inimesi. Laevnikud laulavad ilusas eesti keeles ja küllap on õpetaja juba noorpaari küla kirikus ka ilusas eesti keeles paari pannud. Kirikutornist kaigub kellahelin üle terve küla kaugele steppi, kui peiust mees ja pruudist naine saab.

Aliide Mägi. Foto: Erakogu

Aliide on vargil ka käinud. Ta oli aastaid kolhoosi vasikatalitaja. Kui vasikatele enam midagi ette polnud anda, hiilis ta öösel kolhoosi heinamaale ja tassis sealt seljas oma vasikatele värsket heina. „Ei, mitte oma... Ikka kolhoosi vasikatele. Aliide eesti keel on nii ilus, et unustan end seda kuulama. Aliide räägib, et kolhoosi lehmade ja vasikatega suhtles ta vene keeles, kodulehmade ja muude elukatega aga eesti keeles,“ sõnab Laiapea. „See on film mäletamisest. Mäletamine ei tähenda üksnes olnu meenutamist. See avaldub kõiges, mis on veel, nüüd ja praegu. Valu, mis ikka veel väljapääsu otsib. Vaikus. Asjad, mida mainitakse vaid vihjamisi.“