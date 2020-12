Tappev „Üksinda kodus“ ehk Kuidas väike armas Kevin piinas kaks meest poolsurnuks  

Chris Columbuse lavastatud „Üksinda kodus“ on stsenarist John Hughesi (1950–2009) loomingus isevärki positsioonil. 1980. aastate algul „National Lampooni“ padukomöödiatega alustanud Hughes sai mõni aasta hiljem tuntuks kineastina, kes näeb imeselgelt teismeliste hinge ja tunneb neile kaasa – tema „Kuusteist küünalt“, „Hommikusöögiklubi“ ja „Pretty in Pink“ on paljude praeguste keskealiste jaoks noorpõlve ühed tähtsamad filmid. Komöödiad „Onu Buck“ ning „Lennukid, rongid ja autod“ kujutasid maailmas käsikaudu kobavaid kohmetuid täiskasvanuid.