TELESÜNDMUSED 2020 | Koroonaviirus telesaadete toimetustes, naabrisaate võidumaja müük ja „Kuldvillaku“ kolmas naistšempion 

TV3 igaõhtune meelelahutuslik saade „Seitsmesed: Duubel“ läbis sel aastal tõelise värskenduskuuri. Kui saade alustas, oli ekraanil neli saatejuhti: Keili Sükijainen, Jürgen Pärnsalu, Taavi Libe ja Kadri Pikhof. Keili lahkus üsna pea ning Kadri Pikhof sai lapse. Esialgu olid Jürgen ja Taavi kahekesi eetris, kuid aprillis liitus nendega Star FM-i raadiohääl Liis Lusmägi. „Mõtlesin mitu päeva, peaaegu nädala. Loobusin ju teletööst seitse aastat tagasi põhjusel, et keskenduda rohkem perele. Mulle väga meeldib mu töö raadios ja see, et sellega käib kaasas teatud salapära või incognito-positsioon,“ tunnistas Liis.

Sügishooajal läbis „Duubel" aga taas muutuse – Jürgen ja Taavi hakkasid kahekesi saadet tegema reedeti, nädala sees võttis Liisi kõrval aga koha sisse Mihkel Raud, kellega ollakse eetris esmaspäevast neljapäevani. „Sellest on kõvasti aega möödas, millal ma viimati iga päev saateid tegin," muljetas Mihkel Raud. Ta paljastas, et võttis enne pakkumise vastuvõtmist mõtlemisaega. „Mitte, et ettepanek oleks mulle kuidagi vastumeelne olnud, aga kuna minu pere elab Ameerikas, pidime loomulikult selle peale mõtlema, sest saade eeldab, et olen neljal päeval nädalas mai lõpuni Eestis. Kuid kuna see töö pakub mulle huvi, arutasime asja ja jõudsime järeldusele, et mul oleks mõistlik seda teha."

„Naabrist parema“ võitjad said auhinnaks maja, kuid olid sunnitud selle maha müüma

Esmakordselt said sel hooajal „Naabrist parema“ võitjad auhinnaks maja – paaridel tuli sedapuhku korterikarbi asemel merekonteineritest maja ehitada. Saate võitsid Eero ja Mari-Anne, kelle televaatajad finaalis viimaselt kohalt esimeseks hääletasid. Konteinermajad ehitati valmis Ülemiste linnakus ning need tuli endale sobivasse kohta transportida. Eero ja Mari-Anne rääkisid, et neil on majale juba Otepääl krunt olemas – Eero kolleeg oli valmis perekonnal laskma maja oma maale panna.

"Naabrist parema" võitjad Eero ja Mari-Anne Foto: Martin Ahven

Novembriks ei olnud paarike teada andnud, et nad oma majja kolinud on ja tunnistasid siis, et on maja hoopiski müüki pannud. „Vanemad soovitavad seda juba ammu, sest see on meie peres pidev tüliallikas, mis tekitab hästi palju stressi. Maja lihtsalt seisab ja lisaks sellele, et endal on kahju seda niisama hoida, on ka igapäevaselt palju inimesi, kes kirjutavad ja soovivad kolimise kohta uudiseid. Iga päevaga kasvab pettumustunne ja see ei kao enne ära, kui maja ei saa päriselt sellist rakendust, nagu selle otstarve on,“ rääkis Mari-Anne.

Paari sõnul oleks neil vaja olnud 15 000–20 000 eurot, et ehitada maja selliseks, nagu nad alguses ette kujutasid. „Kui me selle summa teda saime, hakkas teisalt tekkima küsimus, et kui on vaja nii suur investeering teha, kas tahad seda teha mitte endale kuuluva maa peal,“ tunnistas Eero.