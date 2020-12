LAAGNA TEE SALADUSED: mis nippidega sündis „Teneti“ põnevaim stseen? 

Los Angeles Times nimetab Lasnamäel Laagna teel filmitud pikka tagaajamist, kus autod ajas edasi-tagasi liikusid, „Teneti“ põnevaimaks lõiguks. „Tahtsin pakkuda publikule autodega tagaajamist uues kuues, siit ka ulmeelement,“ seletas Christopher Nolan. „Teneti“ keskmes on inversioon, aju krussiajav võimalus, et asjad liiguvad ühekorraga edasi ja tagasi. Kui John David Washingtoni tegelaskujuga toimub inversioon, võib varasemat rallit näha tagurpidi.

Et Laagna tee lõigus publiku põnevus hetkekski ei kaoks, aitas Nolanit ajurünnakul suurem seltskond, sealhulgas kaskadööritrikkide koordinaator George Cottle, eriefektide superviisor Scott Fisher ja operaator Hoyte van Hoytema. Nagu „Tähtedevahelise“ puhul, pidas Nolan ka nüüd nõu teoreetilise füüsiku Kip Thorne'iga.

Nolan toob võrdluse: kui mustkunstitrikki liiga palju korrata, harjub silm sellega ära ning võib saladuse jälile jõuda. „Olen aastate jooksul eri filme tehes mõistnud, et tuleb püüda varieerida tehnikat kaadrist kaadrisse, nii et oled publikust alati veidi eespool. Kui publiku pilk, mis on halastamatu, hakkab tehnikale jälile jõudma, vahetad käiku.“