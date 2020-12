Tõnis Milling uskumatust abieluettepanekust: käeraudades mees laskus põlvili ja palus kallima kätt 

"Eesti mees on ju küllaltki tagasihoidlik ja rahulik, temalt midagi erakordset välja pigistada on mõnikord päris raske. Nad pigem teevad seda vaikselt oma olulises kohas või restoranis ja nad väga suurt tähelepanu ei nõua," selgitab Milling.

Siiski on olnud olukordi, mil mehed kaasale abieluettepaneku tegemiseks midagi suuremat välja mõtlesid. Näiteks viis üks mees oma tulevase naise kinno ja ütles, et ainsad vabad kohad olid esimeses reas. Kui nad kinno jõudsid, oli saal juba pime. "Kui ekraan valgeks läks, hakkas tegelikult jooksma reklaam, mis oli nendega seotud. Pärast tuli välja, et kõik inimesed saalis olid nende sõbrad. See oli tüdrukule muidugi paras šokk," räägib Milling. Kui abieluettepanek videoklipis kõlas, tõusis mees püsti ja laskus naise ette ühele põlvele.

Milling jutustab ka loo, kuidas mees palus naise kätt Rummu karjääris sukeldudes: "Mees laskus põhjas põlvili ja sõrmus oli tal ilusti karbi sees kinni, et see vees lendu ei läheks. Tüdruk hakkas juba mulle välja ajama külje pealt, kas tuleb mask ära võtta peast, aga tegi märke, et on nõus."