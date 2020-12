Trad.Attack! pani plaaditegemisel üle jäänud loojupid albumile: tahtsime kuulajale näidata, mis tegelikult plaati tehes sünnib 

„Mis seal salata – meil on veel mõtteid, mis meie põhialbumit toetavad ja mida avaldada,“ lisab Jalmar Vabarna. Plaadile on saanud 21 loosutsakat, mille pikkus varieerub mõnekümnest sekundist mitme minutini. „Alguses oli neid 60-70 ja hakkasime sealt valima. Esiteks võtsime välja need, mille helikvaliteet polnud head ja need jupid, mis ei kõnetanud, milles polnud nii palju sisu või mis olid üksteisega sarnased. Nii jäigi 21,“ selgitab Sandra.

„Kui me bändilaagris midagi loome ja ideed üles tahame salvestada, püüame sellele alati leida mingi mõistliku vormi, ükskõik kui lühike ta ka poleks. Tänu sellele saimegi valida päris palju palasid, millel on kindel algus ja kindel lõpp. Mõned ideed muidugi ei kannatanud kriitikat mängutehnilisest poolest ja pidime neid veidi lõikuma. Panime mitme salvestuse peal nii-öelda „kala“, mis tähendab muusikalises mõttes möödamängimist või vigade tegemist mängimise ajal,“ selgitab Jalmar.

See, kui palju materjali tavaliselt üle jääb oleneb loomeprotsessist ja perioodist. „Seekord jäi palju, sest viimase plaadi loomisprotsess kestis ligi kaks aastat. Mõnedest saavad kindlasti kunagi veel lood,“ usub Sandra. Trummar Tõnu Tubli ütleb, et miniatuuride plaati oli väga tore kokku panna. „Avastasime demode hulgast päris mitu ideed, mille tõstsime kausta nimega „Uus album 2022“ ehk leidsime mõne väga potentsiaalse looalge, millega edasi töötada ja millest võiks saada mõni meie järgmine hittlugu.“

Lühipalade albumiga näidatakse kuulajale ka plaaditegemise köögipoolt ehk mis tegelikult plaati tehes sünnib. Päris mitme loo nimes albumil on ka sõna „before“ ehk „enne“, näiteks on seal pala „Before Armasta mind“. Kes Trad.Attack!-i viimast kauamängivat kuulanud, võib neis täitsa äratuntavalt kuulda lugusid, mille nime need kannavad ehk tegu on esialgsete ideejupikestega, millest hiljem vastav lugu sündis.

Sandra sõnul ei tea tema, et Eestis varasemalt selline album välja antud oleks ning maailmaski ei ole see tavaline. „Ikka on avaldatud mõni terviklugu, mis näiteks albumilt välja jäeti, aga niimoodi ideedena ma ei tea, et oleks,“ sõnab ta. Tõnu lisab, et piiratud vahenditega, näiteks tuuril olles, on plaate küll tehtud varemgi. „Näiteks Gorillaz tegi albumi „The Fall“ väidetavalt iPadiga.“

Aasta 2020 hakkab kohe-kohe lõppema ja on teatavasti muusikutele olnud väga raske, sest kontserte pole eriti anda saanud ning Trad.Attack! pole saanud ka välismaal tuuritada. Tavapäraselt on nad ju pigem terve aasta lennus. „Meil oli veel väga hästi, sest suvel, juulis-augustis, saime teha mitu suurt kontserti! Aga ei saanud küll täita neid ideaalplaane, mis meil olid uue albumiga,“ tõdeb Sandra, kuid kinnitab, et nad ei noruta seepärast.