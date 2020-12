Maailma rikkaima mehe eksnaine kulutas nelja kuuga neli miljardit dollarit

Mulluse lahutusega sai MacKenzie maailma rikkaimalt mehelt 38 miljardit dollarit, millest lubas vähemalt poole heategevusele annetada. Suvel tegi naine 1,7 miljardi dollari väärtuses annetusi 116 heategevusorganisatsioonile. Sel nädalal aga teatas MacKenzie Scott, et on annetanud USAs ja Puerto Ricol tegutsevatele organisatsioonidele 4,5 miljardit dollarit. Seega on ta tänavu annetanud juba üle kuue miljardi dollari.