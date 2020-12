Lauljatar Anett lõi kordumatud fännitooted: vaimustun erilistest ja unikaalsetest leidudest 

Taaskasutuspõhine kollektsioon koosneb vaid kaheksast omanäolisest jakist, millest igaüks annab edasi Aneti uue albumi “Morning After” ühe loo sõnumit, kandes loo nime. Puuvillast jakid pärinevad teise ringi poest ja neile on antud uus elu Tartus valminud masintikandi ning erilisel moel ka Aneti enda käsitööna valminud pärltikandiga.

Minikollektsioon on ülimalt personaalselt loodud, saadaval väikeses koguses ja iga ese on kordumatu. See oli ka Aneti mänedžeri sõnul taotluseks: “Töötades kohalike artistide PR-mänedžerina, olin juba mõned aastad tagasi mõelnud, kuidas ägedalt siduda artisti merch ehk eritooted teise ringi poodide aaretega – mida täiega leidub! Soov anda kaltsukaleidudele uus elu, lisaks isiklikule tarbimisele ka oma töös artistidega. Olen ise bändisärkide fänn, pluss mind innustas mõte sellest, kas ja kuidas "fännitoode" veel erilisem võiks olla, lisaks artisti juba omanäolisele temaatikale."