TÜHI DETSEMBER! Koit Toome: ainuke töö, mis pidi olema, jäi ka ära

Depressiooni läbi põdenud muusik tunnistab, et aja maha võtmine on olnud hädavajalik. Toome tunnistab, et sel aastal on tal olnud päriselt aega oma pere ja sõpradega aega veeta. "Käisime merel ja sõitsime sõprade maakodudesse, kus polnud aastaid käinud."

Koidu sõnul on kõigil hetkel sunnitud puhkus. "Vahelduseks on rahulik tempo hea, kuigi nüüd on juba puhatud küll. Mul on esimest korda selline olukord, et mu detsembrikuu kalender on teadmata ajaks tühi."