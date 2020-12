Hollywoodi tipprežissöör lasi endale süstida venelaste koroonavaktsiini 

Newsweeki teatel ei manusta Vene võimud Sputnik V üldiselt üle 60aastastele inimestele kartusest, et see võib neile kahjulikult mõjuda. Vene koroonavaktsiini arendajate väitel on Sputnik V tõhusus 92%.

Vladimir Putinist neljaosalise doksarja "Putini intervjuud" (2017) teinud Stone paneb imeks, et Lääs venelaste vaktsiini ei usalda. "Ameerika oma hulluses usub miskipärast, et Hiina ja Venemaa on vaenlased. Mina ei usu. Minu silmis on Venemaa ja Hiina suurepärased partnerid. Venemaa on olnud üks arenenumaid maid, kui mitte kõige arenenum."