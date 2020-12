Tanel Padar asus tööle vabatahtliku päästjana: kogesin midagi erakordset 

Päev vabatahtlikuna saab alguse juba varavalges. Nõmme komando rühmapealik Holger Enok juhatab Padari esmalt kiirkäigul riietuma. "Õnneks ma olen elu aeg kirglik kalamees olnud, et sellisel kellaajal end paksult riidesse panna ei ole probleem."

Pärast inventuuri tegemist ja komandoga tuvutmist tunnistab Padar, et tema vanaisa oli Kundas vabatahtlik tuletõrjuja. Tollest ajast mäletab muusik, et sellist puhtust, korda ja distsipliini ta ei mäleta, et oleks seal olnud. "Mulle pigem jäi mulje, et vanaisa jaoks oli see selline selline härrasmeeste klubi, kus saadi õhtuti kokku, mängiti kaarte ja tehti niisama pulli," meenutab Padar.

Seekord aga härrasmeeste klubist juttu ei ole. "Oluline on, et näitaksid initsiatiivi üles, tunneksid huvi. Ja hästi oluline on see, et sa kuulaksid oma korraldusi ja käske, mis sulle antakse," selgitab Enok, mida Padarilt ootab.

Kõnekäänd ütleb: raske õppustel, kerge lahingus. Treeningud on osa rutiinist. Päästjad sõidavad Lasnamäe päästekomandosse, kus värske kadett pannakse proovile algul kontrollitud tingimustes. Õnneks on julgustuseks kohal sõber Andres Puusepp, kellelt saab Padar veel praktilisi nippe, kuidas näiteks vigastatud inimene põlevast korterist välja tirida.

Ja siis see algab! Õppuste legendi kohaselt põleb korrusmaja, kus on lõksus kaks inimest, neist üks "Pealtnägija" toimetaja. Teoorias on kõik muidugi imelihtne – vea voolikud välja, too redel ja lähene kannatanutele, vajadusel lõhu uks maha ning too inimesed kiiresti välja. Paraku päris elus ei lahene juhtumid alati nii õnnelikult.

"On tõesti selliseid kurbi ja koledaid vaatepilte nii põlenud inimeste näol kui ka lihtsalt autoavariis hukkunud. Või lihtsalt teinekord lähed ust avama, kus on nagu hukkunud inimene toas. Need ei ole kõige ilusamad pildid, aga nendest tuleb üle saada ja see käib selle tööga ka selles mõttes kaasas, et see on paratamatus," nendib Puusepp.