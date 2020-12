Inimesed Kahe katseklaasitütre ema pihtimus: läbitud katsumuste kadalipp on kõike seda väärt Sirje Presnal , täna 22:30 Jaga: M

GALERII

Seppade pere Koka talus: Tütar Eliise-Mariin, isa Selgur ja ema Karin. Pesamuna Liis-Loreen jäi seekord pildi pealt välja. Foto: Aldo Luud

„Inimesed, kes meie juures puhkamas käivad, küsivad, kust tulevad sellised lapsed, kes on nõus ilma ühtegi vastuväidet esitamata vanematega koos töötama. Vahel ma mõtlen, et kas see, et meie tütred on olnud nii oodatud ja soovitud, on nende väärtushinnanguid kuidagi teisiti kujundanud,“ arutleb Karin Sepp, kes on oma mõlemad lapsed, 19aastase Eliise-Mariini ja 14aastase Liis-Loreeni, saanud kunstliku viljastamise teel.