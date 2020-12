Vaata, kes hakkab Whitney Houstoni eluloofilmis traagilise saatusega staari mängima! 

Filmi stsenaariumi kirjutab "Bohemian Rhapsody" stsenarist Anthony McCarten, lavastaja on Kanada režissöör Stella Meghie. Viimane ütleb oma avalduses, et 2012. aastal surnud Whitney Houstoni osatäitjat otsiti ligi aasta. Nüüdseks on ihaldusväärsesse kinnitatud 28aastane inglanna Naomi Ackie, kes tänavu võitis oma osatäitmisega seriaalis "The End of the F***ing World" Bafta teleauhinna. Ackie on mänginud ka telesarjas "Doktor Who" ning mulluses "Tähesõdade" filmis "Skywalkeri tõus".