Heelia Sillamaa: arvasin, et minust saab normaalne ema, kes ei pane lapsele piinlikke hüüdnimesid, nüüd aga... 

"Arvasin, et minust saab tulevikus kindlasti normaalne ema, kes ei pane oma lapsele piinlikke hüüdnimesid. Mina viimased kuu aega iga päev pojale: "minu konnapoja, linnupoja, lõvipoja"," tõdeb Heelia Instagramis, et on hakanud pisipõnnile mitmeid hüüdnimesid panema.