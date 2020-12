MASKISAATES OSALEJATE SALAELU! Anni Rahula: keegi ei oleks uskunud, et Tomi teeb midagi sellist! 

Europarlamendi saadiku Sven Mikseri naine Mari Vaus ütleb, et elukaaslane rääkis maskisaates osalemisest talle sisuliselt kohe. „Ta ikka uuris natuke, mida arvan. See on nii erinev sellest, mida Sven igapäevaselt teeb. Teades, kui väga talle laulda meeldib, arvasin, et saates osalemine oleks talle ainulaadne ja tore võimalus proovida päris laulmist koos lava, publiku, kostüümi ning taustatantsijatega. Talle meeldib autos laulda ja perekondlikel üritustel laulavad nad tihti koos vennaga, kes mängib ka kitarri,“ räägib Mari Mikserite perekonna muusikalembusest. „Viimasel laulupeol oli muide Sven ainus pereliige, kes kaare all ei laulnud ja oli publiku seas. Kui mõnikord harva oleme karaokepeole sattunud, siis Sven haarab mikrofoni ikka esimeste seas. Ükskord pidas ta isegi oma sünnipäeva karaokebaaris,“ lisab naine muiates, et tema tõsisest riigimehest elukaaslane pani ka oma sõbrad leelotama.