Ingrid Rüütel abielureferendumist: ehk leiaks mingi kompromissi 

Ingrid Rüütel arutleb intervjuus ka abieluteemal. Näiteks uuritakse, kas ta kavatseb abielureferendumil oma hääle anda. "Ehk leiaks mingi kompromissi. Näiteks: abielu on mehe ja naise vaheline liit, kooselu on kahe samasoolise liit. Mõlemad on seaduste ees võrdsed," pakub ta. "Need, kes religioossetel, traditsioonilistel või muudel põhjustel pooldavad traditsioonilist abielu, võiksid olla rahul, samas poleks ka samasoolistel põhjust rahulolematuseks. Kaasasündinud samasoolisust ei saa muuta. Aktsepteerigem siis seda – nagu muidki inimlikke erisusi."

Küsimusele, miks abielud tänapäeval nii kiiresti lagunevad, vastab Rüütel, et perekond on paljudele teisejärguline. "Kogu maailm on muutunud ebastabiilseks, hinnatakse kiireid muutusi, eduelamusi, inimesed on muutunud egoistlikumaks ja vastutustundetumaks." Kuidas aga Ingridil ja tema abikaasal Arnoldil 60 aastat tagasi oli - kas mees pidi tema käe ja südame pärast ka võitlema? "Tundsin kohe, et tema on see õige. Ta oli ikka väga järjekindel ka, mitte mingi tuulepea."