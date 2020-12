Soome päritolu moehiid vahistati süüdistatuna alaealiste seksuaalses kuritarvitamises 

Nygårdi häärberit on teiste seas väisanud ka Eesti endine missikandidaat Eha Urbsalu. Eha kinnitas hiljutises Õhtulehe intervjuus, et on tõepoolest töötanud Nygårdi alluvuses, kuid on firmast lahkunud kaks korda uste paukudes. Põhjuseks ärimehe šovinistlik suhtumine oma töötajatesse ja seksuaalselt häiriv käitumine. Nygårdi kurikuulsaid pidusid väisanud Urbsalu sõnul oli põhimõtteliselt tegu orgiatega.