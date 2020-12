Helen Adamson: minu suguvõsa naised on ärevusega hakkama saanud end läbi põletades, mehed peamiselt alkoholiga 

"Ärevus on olnud nii loomulik osa minust, et alles nüüd, olles 33, olen esimest korda hakanud aru saama, mida see nähtamatu kaaslane minuga teeb." Helen paljastab, et tema vanaema ja ema olid ärevad ning ta arvas aastaid, et see on lihtsalt iseloomuomadus.