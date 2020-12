Inimesed Pluss-suuruses naiste iidoli Lizzo smuutidieedist tuli paks pahandus Toimetas Triin Tael , täna 12:16 Jaga: M

Lizzo Foto: Reuters/Scanpix

USA popstaar Lizzo on vallandanud poleemika, avaldades videoid oma kümnepäevase smuutidieedi edenemisest. Seni on Grammy laureaati ülistatud selle eest, et ta on oma keha üle uhke ning süstib uhkust teistessegi pluss-suuruses naistesse.