ORIGINAALSED ABIELUETTEPANEKUD: kontserdil, tantsupeol, tele-eetris, kaubanduskeskuses 

"Ma tulin siia sellepärast, et küsida kõige raskemat küsimust. Närv on sees, nagu igal Eesti mehel kindlasti sellel hetkel. Mu küsimus on suunatud sulle, Birgit. Kas sa tuleksid mulle naiseks?" küsis Mario, ning avas sõrmusekarbi, kust vaatas vastu kihlasõrmus, mis iga naise põlvist nõrgaks võtaks.

2015. aastal nägid TV3 saates "Kallis, sa oled kosunud" televaatajad äärmiselt südamlikku hetke, mil saate osalise Heily elukaaslane Reimo tegi naisele abieluettepaneku. "Minule oli see väga suur šokk. Mul polnud millestki niisugusest õrna aimugi," meenutas Heily hardunult. Naine kinnitas, et see žest näitas tema kallimat kõige meeldivamast ja paremast küljest: "Muidu on ta suhteliselt tagasihoidlik inimene."