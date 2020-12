Kadri Kõusaar filmis Jordaanias: 30kraadises kõrbekuumuses polnud alati võimalik kohustuslikku maski kanda 

Kõusaar selgitab, et otsustas filmi teha Jordaanias, kuna seal on imeilus kõrb. "Ma olen üle kümne aasta unistanud kõrbefilmi tegemisest," räägib ta. Režissööri sõnul on filmi pealkiri "Surnud naine" pigem metafoor: "Võib-olla ta on vaimselt surnud ja seal kõrbes on midagi, mis ta jälle ellu äratab."

"Praegu on seal avalikes kohtades maskikandmise kohustus. Ka meil olid konkreetsed juhised, kuidas me võtteid läbi viia saame," sõnab Kadri ja lisab, et iga nelja-viie päeva tagant pidid nad end testima. "Võttemeeskonnal olid siseruumides maskid ees, 30kraadises kõrbekuumuses polnud see aga kogu aeg võimalik," tõdeb ta.

Kogu võttegrupil õnnestus terveks jääda. "Ma ei kujuta ette, mis oleks saanud, kui kellegagi põhiinimestest oleks midagi juhtunud, siis oleks lihtsalt olnud seisak ilmselt," räägib Kõusaar.