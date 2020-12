Tanel Padar meenutab: mul õnneks sai joomisest enne villand kui pillimängust 

Siis algas aga tohutu pidutsemise periood. "Need etapid elus on ränkrasked olnud. Kumba sa siis olulisemaks pead või kumbapidi see sõltuvus oli – kas pidu tuli seepärast, et käisin ööklubides esinemas või kuna ma juba niikuinii pidu panin, oli ka lahe vahel ööklubis esinemas käia. Minu jaoks olid need vahepeal sassis, see on tõsi," tõdeb Padar.

Vaatamata suurele alkoholiprobleemile oli Padari tervis siiski heas korras. "Tegin põhjalikud uuringud ja sain nii positiivsed tulemused, et see šokeeris mind tohutult. Ma sain aru, et kui olen mingi osa oma elust nii hullu leegiga põletanud, miks ei võiks proovida kuidagi teistmoodi elada. Ma justkui tundsin, et mulle on antud uus võimalus ja tahaks selle üle proovida tänulik olla, mitte mõelda, et järelikult leek ei olnud piisvalt kuum, keerame juurde," räägib ta.

Padar meenutab, et esimene pill, mida ta mängima õppis, oli klarnet. Kuna talle aga tundus, et klarnet ei ole pill, mille järele tüdrukud hulluksid, otsustas ta klarnetimängust loobuda.