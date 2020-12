Eestlannast kääbusmõrtsukas Esther jätkab oma koletuid veretegusid 

Ameerika näitlejanna Fuhrman kehastas 2009. aasta õudusfilmis "Orb" Eestist USAsse lapsendatud üheksa-aastast Estherit, kelle kohta selgub jõletu tõde: ta polegi õnnetu orvuke, vaid Leena Klammeri nimeline haruldase geeniveaga naine, kes on Eesti vaimuhaiglast jalga lasknud ja valmis uskumatuteks veretöödeks.

"Orb" saavutas maailmas ootamatult menu, kuid järge vändatakse sellele alles nüüd. Fuhrman, kes on vahepeal kaasa löönud "Näljamängudes" ja menusarjas "Masters of Sex", avaldas oma fännide rõõmuks sotsiaalmeedias foto, millega teatas "Orvu" eelloo võtetest. "Habemeajamisvahudušid ja suurem kogus võltsverd ... selline on olnud meie viimane nädal," kirjutas Fuhrman (23).