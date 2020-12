Viis aastat kuulsaid kaasautoreid „Pealtnägijas“: mõte oli tõmmata tähelepanu olulisele teemale või nähtusele 

„Idee ise sündis viis aastat tagasi ühel aastalõpu-eelsel koosolekul ja selle pani algselt idanema Kristjan Pihl,“ räägib Mihkel Kärmas. „Mõte oli mitte lihtsalt reklaamitrikk, vaid prominentsete kaasautoritega tõmmata tähelepanu mõnele lõppeva aasta olulisele teemale või nähtusele, aga samas anda aimu ajakirjaniku ametist inimestele, keda ennast tihti kajastatakse.

Lühikese ajaga sai sellest omamoodi traditsioon ja enam ei peagi väga pikalt veenma – äraütlejaid on üllatavalt vähe. Mis on seda rõõmustavam ja tänuväärsem, et kõik käib heast tahtest ja tasuta. Aastate jooksul on osalenud ajakirjanikuna endine peaminister ja praegune piiskop, endine presidendi proua, hulga meelelahutajaid näitlejatest ja lauljatest kuni juutuuberiteni,“ meenutab Mihkel. „Ma mäletan, et näiteks Eesti Ekspressil oli omal ajal üks tsükkel, kus tuntud inimesed olid külalispeatoimetajad, aga ma ei tea, et keegi teine Eestis oleks sellist asja nii järjepidevalt teinud,“ arvab Mihkel.

Nii on „Pealtnägijal“ igal aastal väljakutse mõelda välja kaasautorid ja panna nad "paari" teemaga. Viimane käib juba koostöös autoriga – kui talle välja pakutud teema ei meeldi, siis otsitakse seda koos. Kuna tegu on hõivatud inimestega ja nad teevad seda aitähi eest, siis püüavad „pealtnägijad“ mitte liiga palju nende aega kuritarvitada, mis tähendab, et aitavad üldjuhul intervjuud kokku leppida, aga võttel käivad ja usutlused teevad kuulsused ise. Loo kokku kirjutamine on kollektiivne, aga lõpuks loevad ja esitavad kuulsused selle eetris ikkagi ise. „Kokkuvõttes on meie soov aasta lõpuks teha midagi erilist, mis oleks ajakirjanduslik, aga siiski mitte liiga masendav,“ ütleb Mihkel.

„Sel aastal kaalusime pikalt kõiksugu teemasid, aga otsustasime meelega mööda minna koroonast, abielureferendumist ja muudest lõhestavatest teemadest, sest seda saame söögi alla ja peale, ning arvestades eriolukorra väsimust, tahame doseerida natuke rohkem positiivsust. Mis aga ei tähenda, et me täitsa meelelahutuse peale läheme.“

Selle aasta hooaja viimases saates, mis on eetris 16. detsembril, läheb Tanel Padar 24 tunniks päästekomandosse, et maitsta nende kibedat leiba ja rääkida, miks paljud pritsimehed peavad teisel töökohal käima. Anne Veski räägib Eestit tabanud karastamise ja talisupluse buumist. Siin skeenel on nimelt mitmeid koolkondi ja kangusastmeid. Märt Avandi poeg Herman intervjueerib David Vseviovi elu suurte küsimuste kohta. „Siin tahame üllatada just sellega, et esimest korda teeb meile kaastöö 10aastane, mis toob meie kaasautorite keskmise vanuse kõvasti alla ja on omaette ajalooline temp,“ kommenteerib Mihkel.

Ülevaade senistest kuulsatest kaasuatoritest ja nende teemadest:

2016