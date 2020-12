Müstika „PUUDUTA MIND“ | Hingamisharjutus kaastunde aktiveerimiseks Toimetas Anu Saagim , täna 18:46 Jaga: M

GALERII

Jooga ja meditatsioon rahustavad meeli Foto: MATI HIIS

Mis siis kui sisemise rahuni jõudmine pole olnud nii lihtne? “Rahuni jõudmiseks on oluline oskus ka endale kaasa tunda. Kaastunne on rahu hing, rahu jõud, tee rahuni, rahu allikas ja looja. Rahu eeldab kaastunnet,” räägib hingamisterapeut Monika Palm. “Miks on vaja just kaastunnet? Kas armastusest ei piisa? Kas enesearmastusest poleks küllalt? Enesearmastus on suurepärane. See toimib, kui elus on kõik hästi. Mis siis, kui maadled raskustega? Enesearmastus üksi, erinevalt kaastundest, ei luba näiteks terveneda.”